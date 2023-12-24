الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع لمعالجة النيكل شرق إندونيسيا إلى 59 قتيلا ومصابا

انفجار مصنع في إندونيسيا
انفجار مصنع في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع بمصنع لمعالجة النيكل في منطقة صناعية شرق إندونيسيا اليوم الأحد إلى 13 قتيلا و46 مصابا.

txt

مصرع وإصابة 51 مواطنا جراء انفجار مصنع بشرق إندونيسيا

txt

المغرب: العلاقات مع إندونيسيا قوية وقائمة على تضامن حقيقي وتقارب في وجهات النظر

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الانفجار وقع في مصنع تمتلكه شركة "إندونيسيا تشينجسان للاستانلس ستيل" بمجمع "موروالي" الصناعي الكائن بمحافظة "سولاوسي الوسطى"، مشيرة إلى أن القتلى هم 9 عمال إندونيسيين و4 عمال صينيين.

وأظهر تحقيق أولي في الحادث أن الانفجار وقع خلال أعمال صيانة في أحد الأفران حيث اشتعل سائل قابل للاشتعال، وتسبب الانفجار الذي تبعه في انفجار اسطوانات أوكسجين قريبة أيضا.

يشار إلى أن إندونيسيا غنية بإنتاج معدن النيكل الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والاستانلس ستيل.

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 51 مواطنا جراء انفجار مصنع بشرق إندونيسيا

المغرب: العلاقات مع إندونيسيا قوية وقائمة على تضامن حقيقي وتقارب في وجهات النظر

إندونيسيا تطلب مساعدة الصحة العالمية بشأن المستشفى الإندونيسي في غزة

الرئيس التونسي يؤكد حرص بلاده على توطيد العلاقات مع إندونيسيا

إندونيسيا ترسل قوات عسكرية لمساعدة ضحايا الفيضانات في كابواس هولو

الإمام الأكبر: طلاب إندونيسيا يضربون المثل في الالتزام والجد والاجتهاد

إندونيسيا ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة
الجريدة الورقية