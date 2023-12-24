أرباح مصر لصناعة الكيماويات تقفز إلى 241.2 مليون جنيه

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 10.13% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة إنها سجلت صافي ربح بلغ 241.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 219.02 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادت الاستثمارات المالية.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 193.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 162.23 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 136.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 103.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.