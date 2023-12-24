الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مشروع مسام باليمن: 2296 لغما أزالتهم القوات المختصة باليمن خلال ديسمبر

مشروع مسام باليمن
مشروع مسام باليمن

 

ذكرت غرفة عمليات مشروع مسام باليمن أن القوات المختصة أنتزعت أكثر من 2296 لغما خلال شهر ديسمبر.

txt

اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن وتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

txt

عاجل.. سفينة في باب المندب متجهة للاحتلال تتعرض لهجمات من اليمن

وأضافت غرفة العمليات في بيان لها أذاعته قناة الفضائية اليمنية  أن الفرق أزالت الأسبوع الماضي 826 لغماً أرضياً .

وأكدت أنه من بين ما تم انتزاعه ذخائرغير منفجرة وعبوات ناسفة ، منها 681 ذخيرة غير منفجرة و116 لغماً مضاداً للدبابات، و20 عبوة ناسفة، و9 ألغام مضادة للأفراد .

ومنذ بدء المشروع نهاية يونيو 2018، أذيل أكثر من 426.090 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في المناطق المحررة من الحوثيين.

سلطنة عُمان ترحب ببيان الأمم المتحدة حول التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

رحبت سلطنة عُمان بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، معربة عن أملها في أن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء العمانية - استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

مواد متعلقة

اليمن وأمريكا يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية

اليمن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

اليمن.. "مسام" يتلف 289 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة ومأرب

مسام: نزع 758 لغما في اليمن خلال أسبوع
الجريدة الورقية