قافلة طبية بالخبس ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

تطلق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، صباح غدا الاثنين وتستمر فاعلياتها لمدة يومين، قافلة طبية شاملة بقرية الخيس التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" و مبادرة "100 مليون صحة"، ضمت تخصصات طبية مختلفة، وإجراء للحالات المقرر لها.

وجه وكيل الوزارة بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها: الباطنة، الجراحة العامة، الأوعية الدموية، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.