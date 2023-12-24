المكتبة العربية تصدر رواية "في جسدي رجل " لـ أميرة عزت

يصدر قريباً عن دار نشر المكتبة العربية، رواية "في جسدي رجل" للكاتبة الصحفية "أميرة عزت"، وهي رواية نفسية رومانسية، تتناول الصراعات النفسية التي تدور داخل أعماق النفس البشرية، ومحاولة الوصول إلي مكان الراحة والأمان، فيبحث الجميع عن السعادة والراحة، و يجول في طرق كثيرة باحثاً عنها وفي النهاية قد يكتشف أنه حتي يعرفها قد يجب أن يكتشفها داخله أولاً.

تعتمد الفكرة الأساسية في الرواية علي مفهوم البحث عن السعادة والراحة وفكرة أنها دائماً تكون مرتبطة بالآخر، وكيف أنها تستمد القوة والدعم والشغف منه.

وتجسد الرواية نفس بشرية تعتقد أنها تستمد قوتها من اقرب الأشخاص لديها، فتظل شامخة لا يهزها شيء، بل وتكون هي مصدر القوة وتعطي كل الشخصيات من حولها الدعم والمساندة إلي أن يختفوا تلك الأشخاص، وتضعف كثيراً، وتقع في أخطاء لم يقع فيها من كانت تساندهم ويعتبر أنهم كانوا أضعف، حتي تكتشف أن القوة داخلها وأنهم مازالوا معها وتستكمل الطريق عبر انفاق جديدة.

وتدور أحداث الرواية حول فتاة تعمل صحفية ومن خلال عملها تلتقي بأربع فتيات لديهم مشاكل مختلفة، وتدخل معهم داخل أعماقهم النفسية وتبحث معهم عن ما يدور داخلهم، حتي تتعرض هي أيضا لحالة الضعف النفسي وتظل تبحث هي الأخرى داخل نفس الدوائر، وتكتشف أن من الداخل تنبع الحقائق.

وتأسست دار "المكتبة العربية للنشر والتوزيع"، تحت إدارة الكاتب الروائى جمال عبد الرحيم، عام 2017، وأصدرت إعداد متنوعة لكتاب من 12 دولة عربية، بينها مصر وسوريا وفلسطين وليبيا والمغرب والجزائر والأردن والسعودية.

ومن المقرر أن ينطلق معرض الكتاب الدولي للقاهرة في نسخته ال٥٥ لعام ٢٠٢٤، ابتداءً من يوم ٢٤ يناير القادم، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولي .