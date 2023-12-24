شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في بيرو (شاهد)

ارتدى أحد أفراد الشرطة البيروفية زي سانتا كلوز لكي لا يلاحظه أحد، ونفذ مع فريقه، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما.

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لقطات من تنكر الشرطي ب زي سانتا كلوز.

وتمكن عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات والماريجوانا في منزل في هوارال، على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة البيروفية، بحسب لقطات رسمية بثت. وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال الكولونيل والتر بالومينو وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحفيين:"تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر".

وأضاف أن "هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح".