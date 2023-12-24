الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مذكرة تفاهم بين السعودية وكوريا الجنوبية بمجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد

السعودية وكوريا الجنوبية
السعودية وكوريا الجنوبية

وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بالنائب العام في كوريا الجنوبية "لي وان سيوك"، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأطلع الكهموس، الوفد على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، كما استمع إلى تجربة كوريا الجنوبية في ذات المجال.

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