الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سلطنة عُمان ترحب ببيان الأمم المتحدة حول التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان

رحبت سلطنة عُمان بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، معربة عن أملها في أن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

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سلطنة عُمان وسنغافورة.. توجه عُمانى ومسارات جديدة نحو الشرق

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سلطنة عُمان وسنغافورة تتّفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء العمانية - استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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