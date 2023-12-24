سلطنة عُمان ترحب ببيان الأمم المتحدة حول التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

رحبت سلطنة عُمان بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، معربة عن أملها في أن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء العمانية - استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.