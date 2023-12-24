جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني محليًا في تصنيف الجامعات التركي (URAP)

تواصل جامعة المنصورة، تحقيق نجاحات بارزة في التصنيف الدولي حيث نجحت جامعة المنصورة في احتلال المركز الثاني على الصعيدين المحلي والاقليمى في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) الذي يصدر من تركيا، كما تقدمت سبعة عشر مركزاً مقارنة بالعام الماضي 2022 حيث جاءت بالمركز 417 على مستوى العالم، في عام 2023.



ومن جانبه أشاد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتصنيفات العالمية، مؤكدًا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدًا لأهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.



والجدير بالذكر أن تصنيف URAP يعتمد على معايير تقييم دقيقة، حيث يتم مراعاة الأداء الأكاديمي للجامعة بناءً على ٦ مؤشرات للأداء الأكاديمي وهي معدل الأبحاث المنشورة ، اجمالي عدد الاستشهادات، اجمالي عدد الأبحاث المنشورة ، معدل التأثير الإجمالي للأبحاث المنشورة، معدل التأثير الإجمالي للاستشهادات، التعاون الدولي.