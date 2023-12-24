المؤبد للمتهم بقتل شقيق زوجته بسبب الميراث بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات الميراث بمركز أبو كبير.

صدرالقرار برئاسة المستشار أحمد الشهاوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نصر حسن ومحمد مصطفى، وأمانة سر محمد إبراهيم

وشهدت جلسة اليوم مرافعة ممثلي الدفاع عن المتهم والمجني عليه، حيث ترافع عن المجني عليه المحامي محمد حسيني، وترافع عن المتهم المحامي أشرف فهمي بانتداب من هيئة المحكمة.وتعود أحداث القضية رقم 12969 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أبو كبير، المقيدة برقم 1980 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 25 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم أشرف ح م م، 40 سنة، نقاش ومقيم بمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل شقيق زوجته المجني عليه مجدي متولي محمد محمد، 35 سنة، سائق تروسيكل، بسبب خلافات بين المتهم وزوجته بسبب تحريرها محضر بعدما تركت المنزل بسبب دفع المتهم لها للحصول على نصيبها في الميراث من أهلها، حيث ذهب المتهم إلى منزل أسرتها وقتل شقيقها هناك.جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن انهال عليه طعنا مستخدما في ذلك سلاح أبيض (سكين) قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



