تصل إلى 11 درجة.. تحذير شديد للأرصاد الجوية من طقس غدٍ الإثنين ودرجات الحرارة

أكدت، قبل قليل، هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين 24 - 12 - 2024، يشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، أن غدًا الإثنين يشهد طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد غدًا أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبًا).

وفي سياق متصل يشهد غدًا الإثنين نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية درجات الحرارة غدًا الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.