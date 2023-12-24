الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تنسيق أمريكي ياباني لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر

هبوط رائد فضاء ياباني
هبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر

أفادت مصادر مطلعة في اليابان، اليوم الأحد، أن طوكيو وواشنطن تجريان الترتيبات النهائية لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر للمرة الأولى، وذلك في إطار برنامج استكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة.

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وقالت المصادر المطلعةبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن برنامج أرتميس التابع لـ"ناسا" يهدف إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى سطح القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن بحلول عام 2025 على أقرب تقدير.

وأضافت أن البلدين يناقشان أيضًا إرسال رائد فضاء ياباني ثانٍ إلى القمر، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على الخطة في أقرب وقت شهر يناير المقبل.

وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي قد قالت الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة تعتزم أن يكون لديها رائد فضاء دولي يرافق رواد فضاء أمريكيين إلى سطح القمر بحلول عام 2029، على الرغم من أنها لم تذكر من أي دولة قد يتم اختيار الشخص المتوقع.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الأول أن البلدين يعملان على تسريع وتيرة المناقشات في هذا الصدد .

جدير بالذكر أن اليابان لن تشارك فقط في بناء بوابة القمر، المحطة الفضائية التي ستدور حول القمر والتي ستوفر نقطة دعم مهمة للمستكشفين الجدد وتوفر أيضا دعمًا حيويًا لعودة بشرية مستدامة وطويلة الأجل إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس، ولكنها ستكون أيضًا مسؤولة عن نقل المواد، فضلاً عن تطوير مركبة قمرية يمكن قيادتها بدون بدلة فضائية. 

يشار إلى أن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) نجحت عام 2022 الماضي في وضع المركبة الفضائية أوريون غير المأهولة في مسارها للتحليق حول القمر والعودة إلى الأرض .

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