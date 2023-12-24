تطوير 9 مطارات للنهوض بقطاع الطيران وخطة التنمية الشاملة «مصر 2030»

.. ومطارات مصر تستقبل ملايين الركاب فى 2023

مطار القاهرة 20 مليون راكب والغردقة 2023

قال الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، إن العديد من المطارات المصرية استقبلت أعدادا جيدة من الركاب خلال عام 2022-2023، موضحاً أن مطار القاهرة استقبل خلال هذا العام نحو 20 مليون راكب، كما استقبل مطار الغردقة خلال ذات العام نحو 9 ملايين راكب وذلك بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية لهذين المطارين.

وأعلنت الشركة المصرية للمطارات حركة التشغيل بالمطارات المصرية خلال شهر مايو الماضى، وأعداد المسافرين الذين استقبلتهم المطارات المصرية الداخلية. ووصلت أعداد المسافرين إلى حوالى مليون و639 ألف راكب على أكثر 12 ألفا و509 رحلات جوية، وسجل مطار الغردقة أعلى المطارات استقبالاً للرحلات الجوية.

وقالت الشركة المصرية للمطارات فى بيان إن مطار الغردقة الدولى كان الأعلى تشغيلاً خلال الشهر الفائت، حيث استقبل 685 ألف راكب على متن 4551 رحلة. وأتى فى المرتبة الثانية مطار شرم الشيخ الدولى بـ483 ألف راكب على متن 3530 رحلة، ويليهما فى المرتبة الثالثة مطار الأقصر مع 1175 رحلة بعدد 112 ألف راكب.

وأتى مطار برج العرب فى المرتبة الرابعة بعدد 66 ألف راكب على متن 1473 رحلة ثم مطار أسوان فى المرتبة الخامسة بعدد 85 ألف راكب على 845 رحلة. ويليها فى المرتبة السادسة مطار سوهاج بـ495 رحلة على متنها 163 ألف راكب. ويأتى مطار سفنكس فى المرتبة السابعة ومطار أسيوط فى المرتبة الثامنة.