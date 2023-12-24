تطوير 9 مطارات للنهوض بقطاع الطيران وخطة التنمية الشاملة «مصر 2030»

عام الإنجازات بالمطارات المصرية

أعمال تطوير واسعة بمطارات سانت كاترين والعريش والعلمين لمواكبة المشروعات القومية للدولة المصرية

<< الفريق عباس: خطة تطوير مطار العلمين لدعم خطة الدولة فى تنمية الساحل وجذب الاستثمارات

<< الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين الدولى بما يتوافق ومكانة مشروع التجلى الأعظم هدية مصر للعالم

<< أعمال تطوير مطار العريش لدعم قطاعى السياحة والاستثمار

مطار برج العرب أول مبنى «صديق للبيئة» بالتعاون مع «الجايكا» بطاقة 6.7 مليون راكب

<< إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار الغردقة بسعة 7.5 مليون راكب سنوياً

<< تطوير مطار سفنكس على أحدث المستويات العالمية والمواصفات التكنولوجية والأمنية الحديثة

تضع الحكومة، ضمن أولوياتها، النهوض بقطاع الطيران المدنى ليرقى إلى المستويات العالميّة من خلال تحديد عوامل المنافسة فى الصناعة (الجودة - السعر - المرونة - الوقت) بما يتواكب مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجيّة لضمان تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم، اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة فى إطار السياسة العامة للدولة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادتها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى حركة الركّاب والطائرات والتوقعات مع النهوض بخدمات الطيران المدنى.

ويعد قطاع الطيران المدنى من المحاور الرئيسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية نظراً لمساهمته فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى لذا حرصت الدولة خلال السنوات الماضية على النهوض بقطاع الطيران المدنى فى مختلف المجالات، وتحقيق التناغم مع كافة الجهات والوزارات الأخرى فى الحكومة المصرية بما يدفع عجلة الإنتاج ويحقق التكامل بين جميع الهيئات لخدمة الوطن، وشهد عام ٢٠٢٣ مزيدا من أعمال التطوير والتحديث لكل المطارات المصرية القديم منها والحديث.. وشهدت المطارات حركة تشغيل غير مسبوقة.. تطوير المطارات وحركة الطيران فى السطور التالية..

فى إطار اهتمامه بمتابعة أعمال التطوير والتحديث التى تشهدها المطارات المصرية.. قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولى للاطمئنان على انتظامية حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة فى ظل كثافة الحركة الجوية التى شهدها المطار مع انطلاق مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٣ وهو الحدث الفنى والترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان «العالم علمين».

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس إلى أن مطار العلمين الذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجوية أصبح مطارا دوليا داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة.

ووجّه وزير الطيران على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم أكثر متعة ورفاهية.

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ساعة. وتطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسا.

**مطارات سيناء **

فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية فى شتى القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية، والذى يأتى بالتزامن مع خطة الوزارة الطيران المدنى فى تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات المصرية وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بها.. صرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين الدولى بما يتوافق مع مكانة مشروع التجلى الأعظم هدية مصر للعالم.. حيث يعد مشروع التجلى الأعظم هو أحد أهم المشروعات السياحية التى تتبناها الدولة المصرية خلال هذه الفترة لما يشتمل عليه من عدة جوانب، أهمها الجانب الروحى والدينى، خاصة أن منطقة سانت كاترين تحتوى على معالم دينية مهمة.

وأضاف وزير الطيران أن أعمال التطوير تتضمن تطوير الحقل الجوى وإنشاء ممر جديد بطول ٣ آلاف متر وتوسعة الترمك ليتسع لـ٨ مواقف طائرات وتطوير مبنى الركاب والمبانى الخدمية وكذا إنشاء مبنى ركاب جديد بسعة ٦٠٠ راكب/ساعة يشمل صالة سفر دولى ومحلى وصالة وصول دولى ومحلى، وصالة لكبار الزوار، بالإضافة إلى مبنى أمن موانئ، فضلاً عن إنشاء برج مراقبة جوية بارتفاع ٢٥ متراً.

**مطار العريش **

ومن ناحية أخرى، يتم حالياً إجراء أعمال التطوير بمطار العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح مطاراً دولياً عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة وتطبيق أحدث التجهيزات والتقنيات التكنولوجية التى توفر الراحة والرفاهية للمسافرين.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء صالة ركاب جديدة سعة ٦٠٠ راكب/ساعة ورفع كفاءة بعض المبانى القائمة كما تضمنت أعمال تطوير الحقل الجوى وهى رفع كفاءة الممر الرئيسى بطول ٣٠٠٠م وعرض ٤٥م واستكمال أعمال الممر المساعد بطول ٤٥٠م وعرض ٣٠م ورفع كفاءة الوصلات بين الممر الرئيسى والممر المساعد ورفع كفاءة الترماك الحالى ليصل لعدد ١١ موقف طائرة.

وأضاف «عباس» أن أعمال تطوير مطار العريش سوف يكون إضافة قوية فى زيادة الحركة الجوية للرحلات الداخلية والدولية فى مدينة العريش التى تعد من المدن الواعدة فى محافظة شمال سيناء لدعم قطاعى السياحة والاستثمار فى هذه المنطقة.. مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تطوير البنية التحتية بمطارات شمال وجنوب سيناء للمساهمة فى تحقيق عملية التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء التى تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الراهنة.

**مطار سفنكس الدولى **

تطوير مطار سفنكس الدولى تم تنفيذه على أحدث المستويات العالمية بما يتطابق مع أحدث المتطلبات والمواصفات التكنولوجية والأمنية الحديثة، بالإضافة إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإنشاءات بالمطار وصلت لمراحلها النهائية لتبلغ المساحة الإجمالية للمطار 24000 متر، حيث تضمنت أعمال التطوير توسعة مبنى الركاب الرئيسى ليشمل صالتى السفر والوصول بسعة 900 راكب/ساعة لتصل إلى 1200 راكب/ساعة.

**مطار شرم الشيخ الدولى **

تم تطوير المطار لزيادة طاقته الاستيعابية من 7.5 مليون راكب إلى 9.5 مليون راكب سنوياً لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، علاوة على تطوير ورفع كفاءة المنشآت والطرق وأعمال البنية التحتية والمرافق.

**مطار سانت كاترين **

تتمثل المرحلة الأولى لتطوير المطار، بإنشاء مدرج جديد بطول 2600م وعرض 45م، وزيادة سعة الترماك وإنشاء ساعة صغيرة ملحقة بالترماك لمعدات الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية من خلال إنشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف متر مسطح، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولى والمحلى، وقاعة الـVIP، هذا إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 متراً لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، يضم سكناً للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فرداً، و32 منشأ خدمياً للمطار، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحى، والرى، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات.

**مطار برج العرب الدولى**

تم إنشاء أول مبنى الركاب الجديد «صديق البيئة»، بالتعاون مع الوكالة الدولية اليابانية للتنمية، وتبلغ مساحته نحو 34 ألف متر بسعة 5 ملايين راكب سنوياً، لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6.7 ملايين راكب ويضم 40 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، و16 كاونتراً للجوازات، فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية فى مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم.

وتشمل أعمال المشروع إنشاء مدرج الطائرات «ترماك» ويسع 20 طائرة متوسطة الحجم بمساحة إجمالية حوالى 100 ألف مسطح، وكذلك طرق تصل بين الترماك الحالى والترماك الجديد والممر الحالى مما يزيد من سعة استيعاب الممر الحالى لـ20 تحركا بدلا من 10 تحركات فى الساعة.

** مطار العاصمة الدولى **

قامت وزارة الطيران المدنى بتشغيل مطار العاصمة الإدارية تجريبياً فى يونيو 2019، وافتتحه الرئيس السيسى رسمياً فى شهر يونيو 2020، وأطلق عليه مطار العاصمة الدولى بهذا الاسم لأنه فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويخدم مطار العاصمة سكان المدن الجديدة ومدن القناة ويدعم حركة السياحة.

يحتوى مطار العاصمة على ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، بالإضافة إلى أكتاف الممر التى تصل إلى 15 متراً من الجانبين، ويستقبل الطائرات من الطراز الكبير E4، ويحتوى على 8 مواقف لانتظار الطائرات، ومنطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة و20 أوتوبيسا.

**مطار الغردقة الدولى **

تم إنشاء مبنى جديد للركاب يسع 7.5 مليون سنوياً لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال الزيادة المتوقعة فى الحركة ولاستكمال منظومة العمل فى تأمين منظومة إقلاع وهبوط الطائرات تم إنشاء ممر جديد مع رفع كفاءة الحقل الجوى القديم بالمطار وصيانة وتغيير الأسقف المعلقة بمبنى الركاب رقم 2 وتوريد وتركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب بمبنى الركاب رقم 1.