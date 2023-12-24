آلة الزمن في Fortnite تجلب مفاجأة لجون ويك

عاد الآن مظهر John Wick الخاص بـ Fortnite بعد ما يقرب من ثلاث سنوات. تحول عنوان Epic Games هذا، الذي بدأ كامتياز أصلي حول قواعد الدفاع، إلى معركة ملكية مليئة بشخصيات بارزة عبر الثقافة الشعبية ولها عناوين IP متعددة بداخلها.

بصرف النظر عن John Wick، هذه هي اللعبة الوحيدة التي يمكن للاعبين اللعب فيها بشخصيات Spider-Man وBatman وMaster Chief وحتى Kratos. تسمح هذه اللعبة أيضًا للاعبين بالقتال ضد بعضهم البعض باستخدام قاذفات الصواريخ والأسلحة الأخرى.

مع المحتوى والخرائط التي أنشأها اللاعبون ولعبة الموسيقى ولعبة السباق وحتى لعبة البقاء على قيد الحياة المبنية على LEGO، أصبحت Fortnite الآن أكثر من مجرد لعبة معركة ملكية، لقد تطورت اللعبة للحفاظ على تفاعل المشجعين.

بعض العناصر والمحتويات في Fortnite متاحة فقط لفترة محدودة، أحد العناصر التي اعتقد المعجبون أنها قد لا تعود أبدًا هو مظهر John Wick، هذا المظهر مفقود من اللعبة منذ أكثر من 1000 يوم.

يحدث هذا عادةً لأن من يحمل ترخيص الشخصية يمنع المطور من استخدام العنصر أو المحتوى، يجب إبرام الصفقات بين Epic Games ومالك عنوان IP للاحتفاظ بالمحتوى أو العنصر الموجود في اللعبة. لذلك، من المحتمل أنه لم يكن شيئًا يمكن لأي شخص التوصل إلى اتفاق بشأنه لفترة من الوقت، وفقًا لتقارير Comicbook.com.



كيفية الحصول على جلد جون ويك في فورت نايت



في وقت سابق من هذا العام، توقع المشجعون عودة الجلد لإصدار John Wick 4. لكن ذلك لم يحدث. ومع ذلك، عاد جون ويك الآن إلى لعبة Fortnite. يمكن للاعبين شراء الجلد في اللعبة. يعيد الجلد أيضًا العواطف والكاتانا بالإضافة إلى نمط البدلة والشعر الجديد

لم تعلن Epic Games رسميًا عن المدة التي سيبقى فيها John Wick معروضًا للبيع في Fortnite. يجب على اللاعبين الذين يرغبون في شراء المظهر أن يحصلوا عليه قبل أن يختفي مرة أخرى. لا تميل هذه الأشكال إلى البقاء لأكثر من أسبوعين على الأكثر إذا لم تكن جزءًا من بطاقة المعركة. ولكن بمجرد أن يمتلكها اللاعب، يمكنه استخدامها عندما يريد.