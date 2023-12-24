الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالتعدي على شخص واحتجازه

محكمة جنايات سوهاج
محكمة جنايات سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "خ.ع"و"م.ع"زي.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالتعدى على المجنى عليه"ا.ع"واحتجازه بدون وجه حق بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين باحتجازه والتعدى عليه بسكين بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

مواد متعلقة

كيف تنظف شاشة هاتفك الذكي؟

بدء العمل بتسجيل ورقمنة أملاك الدولة في قنا

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض 2023

إصابة سائق ونجلته في حادث سير بصحراوي سوهاج الغربي
الجريدة الورقية