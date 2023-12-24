نادي سوهاج يقتنص ثلاث نقاط ويصعد للمركز الثاني بدوري القسم الثالث

حسم نادي سوهاج الرياضي ديربي محافظة سوهاج، لصالحه بعد أن قدم الفريق عرضا قويا لعبا ونتيجة أمام فريق الساحة متصدر المجموعة وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين احرزهما إبراهيم أحمد وكوتة في الشوط الثاني ليرتفع رصيد الفريق الي ١٤ نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الساحة الذى غاب عنه لظروف السفر النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس الادارة ورغم الخسارة مازال الساحة في المركز الاول متصدر المجموعة برصبد ١٦ نقطة .



وشهد لقاء القمة حضور جماهيري كبير لم تشهده ملاعب سوهاج منذ سنوات جمهور كبير امتلأت به المقصورة الرئيسية باستاد سوهاج الرياضي الذي احتضن ديربي العاصمة بدوري القسم الثالث بمجموعة سوهاج في إطار مباريات الجولة السابعة .



وعلى ملعب عاملين غارب انتزع فريق أبو تشت فوزا صعبا على عاملين غارب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحصد الفريق ٣ نقاط غالية ويرفع رصيده إلى ١٠ نقاط في المركز الرابع ويتوقف رصيد عاملين غارب عند ٣ نقاط في المركز السابع .

وعلى ملعب جرجا حسم التعادل السلبي لقاء نادي جرجا وشبان المراغة ليضيف كل فريق نقطة ويصبح رصيد جرجا ٦ نقاط يحتل بهم المركز السادس ورصيد شبان اامراغة ١١ نقطة بالمركز الثالث .



وفي ملعبه ووسط جماهيره واصل فريق نادي المراغة نزيف النقاط إثر تعادله السلبي مع فريق هلال طهطا لبحصل كل فريق نقطة ويرتفع رصيد هلال طهطا إلى ٩ نقاط في المركز الخامس ورصيد المراغة ٣ نقاط يحتل بهم المركز الأخير متذيلا المجموعة .

وكان لعودة الجمهور بتلك الصورة إلى استاد سوهاج الرياضي متعة حقيقية بهرت كل من شاهد المباراة خاصة الحكام من منطقة القاهرة الذين أبدوا اعجابهم بالحضور الجماهيري الكبير مشيرين إلى أن هذا الحضور في كثير من مباريات الدوري الممتاز غير موجود في ظل جماهير سوهاج التي ساندت الفريقين منذ بداية المبارة حتى صافرة النهاية في تشجيع حماسي مثير .