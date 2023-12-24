ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مالكة براند شهير وزوجها لتنفيذ أحكام قضائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة مفادها تواجد "ص. م" مالكة براند شهير وزوجها “ح. ط” مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وهبة عنتر وكيل النائب العام وعمرو غنيم أمين السر، قد أصدرت حكما غيابيا بالحبس علي المتهمين "صفاء م ف ي" صاحبة إحدي البراندات الشهيرة وزوجها "حسين ط ح ر"، بالسجن 3 سنوات مع الشغل في القضيتين رقم 10818، و10816 لسنة 2023 جنح مصر الجديدة.