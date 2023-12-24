الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل ( معلومات)

تُولي مصر اهتمامًا كبيرًا بالهيدروجين الأخضر بإعتباره هو السبيل نحو تحقيق الاقتصاد الاخضر كنوع من أنواع الوقود النظيفة للحفاظ على البيئة، والذي يعد القضية الاهم لعدد كبير من دول العالم.

وبالامس، اطلع الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطني.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الهيدروجين الاخضر ومزاياه:

الهيدروجين الأخضر هو من العناصر المتواجدة بوفرة في الكون.

يعد الهيدروجين الاخضر وقود خفيف عالي التفاعل خال من الكربون حيث يتم فصله من الماء من خلال فصل الهيردوجين عن الأكسجين فيما يُعرف "بالتحليل الكهربائي" فتنتج طاقة دون انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

يسهم في الحفاظ على البيئة نظرًا لأنه يكون منخفض الكربون مما يسهم في تقليل الإحتباس الحراري

يحتاج إلى طاقة كبيرة مثل الرياح أو الشمس

المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين في الوقت الحالي هو الغاز الطبيعي

يستخدم الهيدروجين الاخضر في السيارات والشاحنات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، وسفن الحاويات التي تعمل بالأمونيا السائلة المصنوعة من الهيدروجين، والتوربينات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين لتوليد الكهرباء، وأيضًا بديل للغاز الطبيعي في المنازل.

يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد كبير وخفض أسعار بيع الكهرباء

كما يسهم الهيدروجين الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية العالمية.