مدافع النصر السعودي يرفض ريال مدريد

رفض الإسباني إيمريك لابورت مدافع فريق النصر السعودي بكرة الرحيل عن الدوري السعودي وتمثيل فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية من يناير المقبل ، في ظل بحث الفريق الملكي عن صفقة دفاعية لدعم صفوفه.





ويعاني الفريق الملكي من أزمات فنية على صعيد الخط الدفاعي بعد تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابة تستدعي الغياب عن الملاعب لفترة زمنية طويلة.

وفي هذا الصدد أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأحد ، أن لابورت أبدى تمسكه بالنصر رافضًا فكرة الرحيل ، كذلك النادي السعودي الذي استقدم لابورت بمقابل مادي كبير خلال الصيف الماضي ، ويحصل اللاعب حاليًا على مقابل قدر بـ 15 مليون يورو بشكل سنوي ، وهي القيمة التي لا يستطيع ريال مدريد توفيرها للاعب.



المواجهة الأخيرة للنصر في الدوري ..

كان فريق النصر ، قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

تقدم أليكس تيليس، ظهير النصر السعودي بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من زمن المباراة، والتي يشهدها ملعب "أول بارك" معقل العالمي.



فيما أضاف زميله بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، بينما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وقلص محمد الكويكبي النتيجة للاتفاق في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة، حيث وصلا نسبة الاستحواذ على الكرة لصالح العالمي بنسبة 70% لصالح، بينما جاءت نسبة 30% للاتفاق.

ووصل النصر للنقطة 38 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي، فيما جاء الاتفاق في المركز الثامن ب 25 نقطة.

وكان النصر قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:..

حارس المرمي: نواف العقيدي.

خط الدفاع: على لاجامى، اليكس تيليس، إيمريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط :مارسيلو بروزوفيتش، مونتيرو، فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.