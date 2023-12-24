إصابة عامل في حريق التهم محتويات عيادة طبية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في عيادة طبية بالطابق الأول علوي ببرج سكني بدائرة قسم أول سوهاج بسبب ماس كهربائي من الكاتل " غلاية الشاي " نتج عنه إحتراق بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وإصابة عامل بالعيادة بحروق نارية بالبطن والساقين واليدين وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بعيادة طبية دائرة القسم .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة الكشف بعيادة طبية كائنة بالطابق الأول علوي ببرج سكني ملك الطبيب "خالد . م . م . ا" 40 سنة أخصائي العظام ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .





نتج عن الحريق إصابة محمد ع ص 25 سنة عامل بالعيادة ومقيم دائرة مركز أخميم بحروق نارية من الدرجة الثانية بالبطن والساقين واليدين أثناء مشاركته فـي إخماد النيران وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وإحتراق بعض الأدوية والمستلزمات الطبية .





وبسؤال مالك العيادة والمصاب بمضمون ما سبق قرر الأول أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي لترك غلاية الشاي " الكاتل " متصلاً بالكهرباء ونفيا الشبهه الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .