إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتروسيكل وتوك توك بالمنشاهة

شهدت قرية الزوك الشرقية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بتروسيكل وتوك توك بسبب التخطي الخاطئ للسيارة نتج عنه إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبات الثلاث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بناحية الزوك الشرقية / دائرة المركز .



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من :- دراجة نارية تروسيكل قيادة "عبد المنعم . ب . ع" 18 سنة عامل ومقيم دائرة المركز ودراجة نارية توك توك قيادة "بولس . ل . ع . ب" 40 سنة عامل ومقيم دائرة المركز والسيارة ملاكي قيادة "جرجس . ش . ف . ش" 33 سنة موظف ومقيم دائرة قسم جرجا .



تبين أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الملاكي واصطدامه بالمواجهه بالتوك توك وإصطدام التروسيكل بالتوك توك من الخلف نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد التروسيكل بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالرقبة وقائد التوك توك بكدمة بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "غيبوبة" وزوجة قائد السيارة "ميرنا . ص . ا" 27 سنة موظفة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجلة قائد السيارة الطفلة "كارينا . ج . ش" سنتين بكدمة بالجبهه ووالدة قائد السيارة "نادية . ا . س" 58 سنة ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمون بذات الناحية من مستقلي السيارة وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .

بسؤال قائدي السيارة والتروسيكل والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .