اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يشيد بنزاهة الانتخابات الرئاسية بمصر

عقد اعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا اجتماعا خاصا، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية فى مصر ، والتى جرت للمصريين فى الخارج ايام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر ،فى مقار اللجان الانتخابات خارج مصر ، و هنئوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

واشاد الحاضرون على الدور العظيم الذى قام به المصريين بالخارج فى جميع بلاد العالم ،واصرارهم على استخدام حقهم الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات ، واثنى الحاضرون على حضور المصريين في اوروبا ، الذين واجهوا تحديات كان من الصعب مواجهتها ، وكان اهمها بعد مسافات لجان الانتخابات على المواطنين والتى وصلت فى بعض البلاد الى ١٠٠٠ كم ، بجانب السقيع الشديد الذى لايقدر عليه احد ، وبالرغم من ذلك تغلب الكثير منهم على هذه الصعوبات ، وشاهدنا سيدة مسنه من ذوى الاحتياجات تحضر بالقطار من مسافة ٦٠٠ كم لتدلي بصوتها وتعود فورا قبل بدأ موعد اضراب القطارات ، وسيدة اخرى مسنة تحضر من مسافة ٨٠ كم ، لتكتشف فقدان الرقم القومى من حقيبتها ، وتجلس تبكى فى لجنة الانتخابات وشابة مصرية تكاد تطير فرحا للادلاء بصوتها ، واحتفالات خارج لجان الانتخابات بالموسيقى ، وكان من اكثر المشاهد المشرفة في ، الانتخابات الرئاسية دور المرأة المصرية العظيم ، ومشاركة كبار السن والمعاقين والشباب ،ولقد ضرب المصريون فى اوروبا مثل رائع فى الوطنية ، والانتماء، ولا نملك هنا الى توجيه شكرنا العميق ، على هذا الموقف المشرف، ونشيد ايضا بدور الاعلام المصرى فى التغطية وسعداء بمشاركة الاعلام الاوروبى ايضا.

وقد اثنى الحاضرون على دور حملة مواطن لدعم الوطن ، والتى شارك فيها معظم رموز الجاليات فى اوروبا ، والتى كان من اهم اهدافها حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وتقديم النصائح والتوعية والرد على الاستفسارات ، وقامت بدور عظيم لفترة طويلة ، وطالب الحاضرون ان يكون تركيز الحملة مستقبلا على الكيف وليس الكم

كما اشاد الحاضرون بالدور الفعال الذى قامت به السفارات المصرية فى اوروبا، فى مساعدة المواطنين وتسهيل مهمتهم، وتم السماح للمواطنين فى اغلب البلاد بتصوير لحظة سعادتهم بوضع ورقة الانتخاب فى الصندوق ، رغم ان المواطنين فى المملكة المتحدة لم يحظوا بنفس النصيب،

اوصى الحاضرون بضرورة إعادة النظر فى بعد المسافة عن مقار اللجان ،لاتاحة الفرصة لعدد اكبر من المواطنين الذين وقف بعد المسافات حائلا بينهم، وبين المشاركة بضرورة وجود انتخاب اليكتروني او بالبريد، او على الاقل ببعثات من السفارة الى مناطق تتيح للمواطن المشاركة، وايضا النظر فى حالات بعض المصريين الذين يحمل رقمهم القومى (مقيم بالخارج) مما يحرمهم من حق الانتخاب.