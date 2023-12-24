تعيين الدكتور محمد الجندى وكيلاً لكلية الطب بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرارا بتعيين الدكتور محمد صلاح أحمد الجندي، الأستاذ بقسم الهستولوجي بكلية الطب، وكيلا لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

مؤتمر في اسبانيا

ومن جهه أخرى تم اختيار الدكتور احمد جابر شديد استاذ الجيولوجيا و رئيس جامعة الفيوم السابق متحدثا رئيسيا فى القمة الدولية للبنية التحتية والمقرر عقد ه بمدينة فالنسيا فى اسبانيا فى الفترة من 26 الى 28 اغسطس العام القادم.

وأكد الدكتور احمد جابر شديد، أن هذه القمة تهدف الى ان تصبح المؤتمر السنوى الرائد فى المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية والجيولوجيا.واضاف ان المؤتمر يتناول عدد من المحاور اهمها الهندسة الجيوتقنية والهندسة الجيولوجية البيئية والجيولوجيا التحت سطحية والانفاق والبناء تحت الارض وانظمة الحماية من المخاطر والمخاطر الطبيعية ونظام المعلومات الجغرافية وتطبيقات الثورة الصناعية والمسح الجيولوجى والهندسة البلدية والحضرية وانشاءات التربة والجيوتقنية .

ويشارك فى المؤتمر العديد من الباحثين من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة الامريكية –كندا- تايوان- اسبانيا – انجلترا- سنغافورة- الصين- الهند – ايطاليا- ايرلندا- كولومبيا- باكستان- ماليزيا .