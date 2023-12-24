التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة للعقارات بالسعودية

تصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على محركات موقع "جوجل"، بعدما أعلنت عن توفر 4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض.

وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية



ونوهت إدارة الهيئة العامة لعقارات بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

1- كبير أخصائي تطوير المواهب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- كبير أخصائي تخصيص:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

4- كبير مستشارين:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

القانون.

رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية، من خلال الرابط التالي: " اضغط هنـــــــــــا".