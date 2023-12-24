ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يضيق الخناق على هالاند

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صراعه داخل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وتقديم مستوياته الرائعة في البطولة، بعد أن قاد الريدز لاقتناص تعادل ثمين من آرسنال عقب تأخره بهدف، أمس السبت في الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

وواصل محمد صلاح منافسته في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بتضييق الخناق على النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، حيث سجل صلاح هدفًا أمام آرسنال في الدقيقة 29 من زمن اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 12 هدفا ليأتى فى المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليضيق الفارق إلى هدفين خلف هالاند الذى يأتى فى الصدارة برصيد 14 هدفا حتى الآن.

وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول ضد آرسنال في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 151 هدفا فى مشواره بالدوري الإنجليزي، لينفرد بالمركز العاشر فى قائمة الهدافين التاريخيين متخطيا النجم السابق مايكل أوين الذى سجل 150 هدفا فى المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 12 هدفا.

3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 11 هدفا.

4- سون هيونج مين – توتنهام –11 هدفا.

5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

6- أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.

7- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 8 أهداف.

8- بريان مبيومو - برينتفورد - 7 أهداف.

9- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل - 7 أهداف.

10- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف.

أوين: محمد صلاح كشف نقطة ضعف آرسنال

وتحدث مايكل أوين النجم الإنجليزي السابق خلال تواجده في أستوديو الدوري الإنجليزي الممتاز وقال: "ألكسندر زينتشينكو هو نقطة ضعف آرسنال الواضحة، ربما يكون قوي في بعض النواحي الهجومية، خاصة عندما يدخل في خط الوسط، فهو يعطي ميزة لآرسنال كما يفعل ترينت ألكسندر أرنولد".

واختتم: "لقد كان ترينت هو من مرر الكرة لـ محمد صلاح، والأخير ركض عليها وهو دائمًا مصدر الخطورة من الجبهة اليمنى في ظل أداء زينتشينكو الدفاعي الضعيف".

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