ضبط مالك شركة هارب من 32 سنة حبس

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط (مالك شركة للإستثمار العقارى - مقيم بمحافظة بنى سويف) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 32 سنة و3 شهور فى عدد 35حكم (مستأنف ،جزئى ) بتهم "تبديد"، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وفى سياق اخر فقد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبال (موظف بإحدى شركات البترول - مقيم بمحافظة الجيزة "مُصاب بطلق نارى بالرأس وتوفى أثناء إسعافه") ، وبسؤال شقيقه قرر بحضوره رفقه شقيقه المتوفـى لشراء سيارة ملاكى وحال استقلالهما مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة استوقفهما 4 أشخاص مجهولين (ملثمين) أثناء سيرهما، وبحوزة أحدهم بندقية آلية وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجهولين بإطلاق عيار نارى تجاههما نتج عن ذلك إصابة شقيقه التى أودت بحياته وتمكنوا من الاستيلاء على (مبلغ 350 ألف جنيه - 2 هاتف محمول) كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز) حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها وقام آخر بإنتظار المجنى عليه وشقيقه واصطحابهما إلى مكان إرتكاب الواقعة وقيام باقى المتهمين باستيقافهما وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و 5 طلقات)، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - والهاتفين) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.