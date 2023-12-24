تفاصيل واقعة سرقة الشيخ زايد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل مزرعة بالجيزة ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من مالك محل مشغولات ذهبية مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بقيام خفير بمزرعة خاصة بالمُبلغ وآخر مقيمان بمحافظة المنيا، بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، من داخل استراحة ملحقة بالمزرعة ملكه كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة بندقية خرطوش وفرد محلي وطلقتين لذات العيار، وطبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية.

أنكر المتهمان الاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي، وأضافا أن الأول استغل طبيعة عمله كخفير بالمكان وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة، فاشترك مع المتهم الثاني بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لعملائهما سيئا النية أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها.