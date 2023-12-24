تعرف على أبطال المصارعة الحرة والرومانية بعد ختام بطولة الجمهورية بالإسكندرية

انتهت منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة والتي نظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة واستمرت على مدار 3 أيام.

من جانبه أكد العقيد سيد جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة أن البطولة شهدت منافسات قوية في مختلف الأوزان سواء في المصارعة الرومانية او الحرة وايضا النسائية.

واعرب عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة خاصة وأن المنافسة القوية في البطولات المحلية تعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية وتفرز ابطالا حقيقين قادرين على رفع علم مصر في كافة المحافل والبطولات سواء الدولية أو القارية وأيضا العالمية.



واتم جمعة تصريحاته بأن منافسات اليوم الأخير أمس السبت في المصارعة الحرة أسفرت عن النتائج التالية:

فوز حسن محمد الشحات بالمركز الأول في منافسات وزن 61 كجم وفوز احمد صادق عبدالفتاح بالمركز الاول في منافسات وزن 70 كجم وفوز ناصر سيد فارس بالمركز الأول في منافسات وزن 78 كجم وفوز محمد مصطفى الشامى بالمركز الأول في منافسات وزن 92 كجم، وأخير فوز ضياء الدين جمال جودة بالمركز الأول في منافسات وزن 125كجم.

كما اسفرت منافسات اليوم الأخير في المصارعة النسائية عن النتائج التالية:

فوز شيماء عاطف بالمركز الأول في منافسات وزن 53 كجم، وفوز لوجى وليد خلف ياسين بالمركز الأول في منافساتوزن57 كجم، وفوز غرام محمود عطية بالمركز الأول فيمنافساتوزن62 كجم.

وفي منافسات وزن 68 كجم فازت سماح عبداللطيف بالمركز الأول وفازت سمر حمزة بالمركز الاول في منافسات وزن 76 كحم.



وكانت منافسات اليوم الأول للكبار للمصارعة الرومانية قد اسفرت عن فوز كل من: شعبان صافي لاعب المؤسسة العسكرية بالسويس بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم، وادهم غريب لاعب النادي الأوليمبي بذهبية منافسات وزن 63كجم، و عماد غالي لاعب المشروع القومي بكفر الشيخ بذهبية وزن 72كجم، وسامي سمرة لاعب طلائع الجيش بذهبية وزن 82كجم ومحمد جبر لاعب الاتصالات بذهبية وزن 97كجم.

في حين اسفرت منافسات اليوم الأول بالمصارعة الرومانية عن فوز مؤمن احمد لاعب المنيا بذهبية منافسات وزن 69كجم ، وحقق عبدالرحمن احمد لاعب الأولمبي المركز الأول في منافسات وزن 67 كجم .

وفي منافسات وزن 77كجم حقق محمود خالد لاعب القاهرة المركز الأول، وفي منافسات وزن 130كجم حقق صلاح الدين محمد المركز الأول.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.