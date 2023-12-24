إحباط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة في العين السخنة

تمكنت الأجهزة الأمنية في إحباط جلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وضبطها قبل ترويجها داخل البلاد وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 25،5 مليون جنيه.

ويأتي ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، وإحباط محاولات جلب وتهريب تلك المواد من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية للحيلولة دون استخدام التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية احتواء إحدى الحاويات القادمة من خارج البلاد إلى ميناء العين السخنة- مشمولها المستندي "أثاث" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الشرقية، على كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش الحاوية فى حضور وكيل عن صاحب الشركة وعثر بداخلها على 23072 قرص مخدر - 158760 قرص مؤثر - 5670 قرص أدوية - 8130 أمبول دوائي.