طريقتان لربط رسائل جوجل على هاتفك بالكمبيوتر

تتيح منصات المراسلة الفورية، مثل WhatsApp ورسائل جوجل، للمستخدمين تلقي الرسائل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم حتى لا يضطروا إلى استخدام الهواتف في تتابع سريع، وفي بعض الأحيان، الحصول على استراحة من هواتفهم الذكية. ولهذا الغرض، يقدمون إصدارات الويب و/أو تطبيقات الكمبيوتر الشخصي التي يمكن ربطها بتطبيقات هواتفهم الذكية.

سنخبرك هنا كيف يمكنك استخدام رسائل جوجل على أجهزة الكمبيوتر لديك وطريقتين يمكنك من خلالهما ربط عميل الويب بالتطبيق الموجود على الهاتف الذكي.

الربط القائم على رمز الاستجابة السريعة



تمامًا مثل أي تطبيق آخر يحتوي على عميل ويب، يمكن للمستخدمين ربط هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. لاستخدام رسائل جوجل على الويب:

انتقل إلى: https://messages.google.com/web/authentication. سيُظهر رمز الاستجابة السريعة لإقران هاتف ذكي يحتوي على تطبيق رسائل جوجل.

على الهاتف، افتح تطبيق الرسائل من Google.

اضغط على صورة الملف الشخصي في قائمة المحادثات وحدد إقران الجهاز.

قم بالتبديل إلى إقران QR وقم بمسح الرمز الموجود على هذا الجهاز ضوئيًا.

سيتم توصيل رسائل جوجل ويمكنك إرسال الرسائل عبر أجهزة الكمبيوتر.



إقران الأجهزة المستندة إلى حساب جوجل



طرحت Google مؤخرًا طريقة ثانية لإقران الهواتف بأجهزة الكمبيوتر للمراسلة: إقران الأجهزة المستندة إلى الحساب. لا تتطلب هذه الطريقة من المستخدمين مسح رموز QR ضوئيًا، وبدلاً من ذلك، يتعين عليهم فقط الضغط على بيانات اعتماد حساباتهم لتشغيل تطبيق الرسائل على الويب. فيما يلي كيفية إعداد إقران الأجهزة المستند إلى الحساب:

افتح تطبيق الرسائل وستتلقى رسالة منبثقة لإقران الجهاز.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فانقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى وافتح "إقران الجهاز".

سيتم توجيهك إلى شاشة "إقران الجهاز". يمكن للمستخدمين إقران أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم عبر إصدار الويب الذي يستخدم نفس رقم الحساب.

بعد أن يُطلب منك تأكيد حساب Google الخاص بك (عنوان Gmail)، انقر فوق "متابعة".

سيُطلب منك بعد ذلك "فتح تطبيق الرسائل على هاتفك" و"مطابقة الرموز التعبيرية التي تظهر هنا وعلى هاتفك".

سيكون لديك خيار تحديد رمز تعبيري ليطابق الرمز الموجود على شاشة الويب في قسم "هل تحاول إقران جهاز آخر؟" ملزمة.

بمجرد الانتهاء من ذلك، قمت بتسجيل الدخول.