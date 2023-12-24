تغير المناخ يهدد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في أوروبا وأمريكا (فيديو)

كشف الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، تأثير تغير المناخ على أعياد الميلاد، مؤكدًا أنه أصبح أمرًا معقدًا.

وقال خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن أعياد الميلاد "كريسماس" تتساقط فيها الثلوج في بعض الدول، وهو ما يعرف بعيد الميلاد الأبيض، ولكن أيام تساقط الثلوج قلت في قارة أوروبا بسبب التغيرات المناخية.

أشار إلى أن حجم قارة أوروبا أصغر كثيرًا من حجم قارة أمريكا الشمالية، والمناخ فيها متشابهة إلى حد ما، على عكس أمريكا الشمالية التي يختلف المناخ فيها.

لا ثلوج في عيد الميلاد

وتباع: "ليس كل ارتباط إحصائي له سببية، ولو بمعنى أن كل عدم تساقط للثلوج في أوروبا أو أي دولة أو أي قارة لا يشترط أن يكون سببه التغيرات المناخية، ولكن، ثمة أدلة علمية دامغة على حدوث التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المتوسطة لكوكب الأرض، وهو ما يعني حدوث التطرف في الظروف الجوية ما بين حرارة شديدة وجفاف وسيول وأمطار عارمة جدًا".

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى أمريكا وشمال أمريكا الشمالية فإن الوضع فيها مختلف، هناك مدن وولايات نعلم أن فيها عيد ميلاد أبيض، ولكن بدأ يقل هذا الأمر بسبب التغيرات المناخية، ولكن هناك مدن وولايات أخرى بدأت يحدث فيها تساقط للثلوج في عيد الميلاد، أي أن هناك اختلافات في قيم الحرارة والعوامل الجوية.