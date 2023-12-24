تفاصيل سرقة مبلغ مالي وذهب من مزرعة في الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل مزرعة ملك جواهرجي في الشيخ زايد، وألقت القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مشغولات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بقيام (خفير "بمزرعة خاصة بالمُبلغ" وآخر – مقيمان بمحافظة المنيا) بسرقة (مبلغ مالي – مشغولات ذهبية) من داخل استراحة ملحقة بالمزرعة ملكه كائنة بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة (بندقية خرطوش – فرد محلى و"طلقتين لذات العيار"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية)، وأنكرا قيامهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي، وأضافا بقيام الأول باستغلال طبيعة عمله كخفير بالمكان وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة فقام بالاشتراك مع المتهم الثاني بارتكاب الواقعة.

وأضافا بقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لعملائهما سيئا النية (أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها).. وبمواجهة المُبلغ أيد ما جاء بأقوال المتهمان وعلل إبلاغه بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي خشية مسائلته قانونياً عن تلك الأسلحة ، واعترف بحيازتها بقصد الدفاع.

سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.