الأهلي ٢٠٠٣ يواجه بتروجت اليوم في دوري الجمهورية للشباب

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأحد مع ضيفه بتروجت في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٦ من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مواجهة بتروجت وهو يمتلك ٣٣ نقطة يعتلي بهم صدارة الترتيب، وسجل ٣٢ هدفًا، مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعنتر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

الأهلي 2005 يفوز على الإسماعيلي

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، والمؤجلة من الجولة ١١ لبطولة الجمهورية.

قدم الأهلي أداءً مميزًا للغاية خلال المباراة وكان هو الفريق الأفضل هجوميًّا ودفاعيًّا، حيث شكل ثلاثي الهجوم محمد رأفت ومحمد عبد الله وهشام مصطفى خطورة كبيرة على دفاعات الضيوف، بمعاونة ثلاثي الوسط كباكا وفارس خالد وأحمد وحيد، كما تألق رباعي الدفاع أحمد عابدين وعبد الله بستانجي ويوسف عبد الحفيظ ومحمود لبيب وخلفهم الحارس عمر كامل في إفساد هجمات الإسماعيلي، إضافة إلى البدلاء الذين حافظوا على تقدم الفريق.

وبعد هجمات متتالية للأهلي طوال الشوط الأول نجح محمد رأفت في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة برأسية رائعة، مستغلًا عرضية محمد عبد الله المتقنة.

واصل الأهلي هيمنته خلال الشوط الثاني وتمكن هشام مصطفى من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٦ بمهارة فردية رائعة، بعدما استلم الكرة بشكل مميز واستدار أمام مدافعي الإسماعيلي قبل أن يطلق تسديدة قوية في الشباك، ليضاعف تقدم الأهلي.

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