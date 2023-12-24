إصابه 5 أشخاص في حادث سير بطريق القاهره- أسيوط الغربي

أصيب 5 أشخاص، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق القاهرة أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد، تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، بجوار نقطة إسعاف هوارة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

في حادث سابق اصيب 4 أشخاص، في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا، بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين وجود 4 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

في حادث اخر تمكنت قوات الحمايه المدنيه بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق، بجوار المدرسة الثانوية، بمدينة أبشواي، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أبشواي، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الاسعاف، الي مكان الحادث وتبين أن الحريق شب بالطابق الأول، بمنزل بجوار مدرسة ثانوية، وعلي الفور تم السيطرة علي الحريق، وإخماده النيران، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.