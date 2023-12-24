جدل بسبب المصور إبراهيم أبو المجد حول موديل فرعونية: هل يعيد سيناريو سلمى الشيمي نفسه؟

أثارت صور موديل فرعونية باسم Karina للمصور الشهير إبراهيم أبو المجد، المعروف بـ “إبرا”، جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية. أكد إبرا أن Karina، الروسية الجنسية، تحب حضارة مصر الفرعونية وتعبر عن اهتمامها الكبير بها.

في تصريحاته، قال إبرا إنه ألهمته فكرة إعادة إحياء التراث الفرعوني من خلال إطلالة موديل Karina. وكانت الفكرة تتمثل في تصميم ملابس فرعونية لها، وعرضها في مول وافي بأسلوب مصري فرعوني أصيل.

من خلال هذا المشروع، يسعى إبرا إلى جذب الانتباه إلى الثقافة المصرية والفرعونية، ونقل رسالة إيجابية حول التنوع الثقافي والتفاعل الفني العالمي. ومع ذلك، أثار هذا العمل بعض التساؤلات حول تكرار سيناريو سلمى الشيمي، التي واجهت انتقادات حادة بسبب تقديمها لصور فوتوغرافية بالزي الفرعوني.

في النهاية، يظهر هذا الحدث كفرصة لتوجيه الأضواء نحو التواصل الثقافي والفني البناء، مع التأكيد على أهمية احترام الثقافات واستخدام الفن كوسيلة للتفاهم والتقارب.