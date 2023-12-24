البنتاجون: تعرض ناقلة كيماويات في المحيط الهندي إلي هجوم جوي من إيران

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" ، اليوم الأحد، عن تعرض ناقلة كيماويات في سواحل المحيط الهندي إلي هجوم طائرة مسيرة انطلقت من إيران .

وقالت المتحدث باسم البنتاجون ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية ، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط إن مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه استهدفت السفينة "كيم بلوتو" ناقلة الكيماويات التي ترفع علم ليبيريا على بعد 200 ميل بحري من ساحل الهند دون أن يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا واقتصرت الخسائر على أضرار مادية .