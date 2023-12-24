الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون: تعرض ناقلة كيماويات في المحيط الهندي إلي هجوم جوي من إيران

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" ، اليوم الأحد، عن تعرض ناقلة كيماويات في سواحل المحيط الهندي إلي هجوم طائرة مسيرة انطلقت من إيران .

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نزيف مالى لـ«البنتاجون» بسبب دعم الحرب

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البنتاجون: نعمل على توفير أسلحة لإسرائيل (شاهد)

وقالت المتحدث باسم البنتاجون ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية ، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط إن مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه استهدفت السفينة "كيم بلوتو" ناقلة الكيماويات التي ترفع علم ليبيريا على بعد 200 ميل بحري من ساحل الهند دون أن يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا واقتصرت الخسائر على أضرار مادية .

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