طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

لليوم الثاني على التوالي يواصل طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد الإسماعيلية الأزهرية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن الامتحانات تسير بانتظام منذ انطلاقها أمس السبت في جميع المعاهد الأزهرية.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة ،لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الأول حيث أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

وأشار "أبوالمعاطى" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية سير عمل الامتحانات بمعاهد إدارة التل الكبير وشملت الزيارة معاهد التل الكبير الابتدائى وفتيات التل الكبير الإعدادي بنين القرين الإعدادى وفتيات القرين الإعدادى للاطمئنان على انتظام عملية الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب. رافق فضيلته خلال الزيارة الدكتور وجيه أحمد عبدالكريم مدير إدارة الامتحانات والأستاذ عبدالحميد حسن مدير إدارة الأمن بالمنطقة.