التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته

تستمع نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته بمنطقة النهضة لاستكمال التحقيقات في الجريمة.

أدلى المتهم بقتل ابن زوجته بمنطقة النهضة بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، قائلا إنه كان دائما ما يعتدي بالضرب على الطفل بسبب أو بدون سبب، ويوم الواقعة فور رجوع الطفل من"الحضانة" اعتدى عليه بالضرب حتى أغمى عليه.

وأضاف المتهم، أنه أخذ المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه وأبلغ المستشفى بأن والدته اعتدت عليه، لكن جرى اكتشاف واقعة التعدي على الطفل وإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي نسبت التهمة إلى المتهم.

وكشفت التحريات الأولية بالقاهرة، أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، إلا أنه لحظة ارتكابه الجريمة كان في وعيه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى بوجود جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 5 سنوات وبه آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل يدعى «ماهر س» يبلغ من العمر 32 عاما وهو الزوج الثاني للسيدة نادية، وجرى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق اخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، حبس سيدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل صديقتها لخلافات مالية بمنطقة المطرية.

قرار جديد في واقعة سيدة متهمة بقتل صديقتها لخلافات مالية بالمطرية

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة سيدة مهشمة الرأس. وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ـ ثم استلَّت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول ملابسات الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.