الجيش الأوكراني: 353 ألفا حندي روسي جراء الحرب خلال عامين

كشف الجيش الأوكراني، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 353 ألفا و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و858 دبابة و10 آلاف و888 من المركبات المدرعة و8 آلاف و314 من النظم المدفعية و932 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و611 من أنظمة الدفاع الجوي و327 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و22 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1229 من المعدات الخاصة و6 آلاف و404 طائرات مسيرة وإسقاط 1614 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جهته، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف بأن أكثر من 20 مجمعا في المنطقة تعرضت لهجمات روسية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت "يوكرينفورم" عن سينيهوبوف "تعرضت أكثر من 20 مستوطنة في جميع أنحاء منطقة خاركيف لهجمات بالمدفعية وقذائف الهاون من قبل القوات الروسية".

ورصدت القوات المسلحة الأوكرانية 17 هجومًا للقوات الروسية بالقرب من سينكيفكا في منطقة كوبيانسك.

وأوضح رئيس المنطقة، أن القوات الروسية أطلقت النار على قرية بيدسيردني التابعة لمنطقة كوبيانسك حيث أصيب رجلان يبلغان من العمر 34 و65 عاما، وتم نقل المصابين الذين أصيبوا بشظايا إلى المستشفى وحالتهم متوسطة.

وأدى القصف على منطقة كوزاشا لوبان في خاركيف إلى إلحاق أضرار بأربعة منازل خاصة وخط أنابيب للغاز ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.