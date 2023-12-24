أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفر 500 فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية المصرية في دولة أوروبية، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وتلك الدولة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقال حجازي، خلال تصريحات صحفية، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي بلغ عددها 76 مدرسة حتى الآن.

وأضاف أن خريجي تلك المدارس هم نواة التغيير لمنظور المجتمع للعمالة الفنية، مؤكدًا أن هذه النوعية من المدارس قادرة على تخريج طالب يواكب متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد مناهج متطورة، وآليات لبناء قدرات المعلمين، واختيار الطلاب وتقييمهم.

وأشار إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر تغيرت بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح، كما زاد إقبال الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية بشكل كبير على مدارس التعليم الفني.

وأوضح أن تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، جاء لوجود وعي لدى الطلاب بأن هناك فرصة أمامهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني.

وأشار إلى أن الطلاب خريجي تلك المدارس أصبح لديهم فرصة لاستكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية بدون معادلة، أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة.