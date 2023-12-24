الجالية المصرية في لندن تحتفل بأعياد الميلاد

اقامت كنيسة الماء الحى المصرية بلندن احتفالها السنوى باعياد الميلاد المجيد ويشرف على هذا الحفل السنوى القس سامح مترى راعى الكنيسة وحرمه القس ميرڤت ويتميز هذا الاحتفال السنوى بترانيمه الجميلة المصاحبة لموسيقى العازفين والمنشدين من شعب الكنيسة

وقد تشرف الاحتفال بحضور معالى القنصل العام محمد ابوالخير ونيافةالانبا انجيلوس اسقف ايبارشية لندن للكنيسة القبطية الارثوذكسية فى المملكة المتحدة والمستشار خالد انس والمستشار محمد رأفت وجلال درديرى نائب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن وحرمه الاستاذة دردير وماجدة صقر نائب مدير بيت العائلة المصرية بلندن و عبدالله هلال رئيس الرابطة النوبية المصرية بالمملكة المتحدة و احمد عبدالعظيم ممثلين ترابط وتلاحم ابناء الجالية المصرية

وقد القى القس سامح مترى راعى الكنيسة كلمة نقل فيها تهنئة معالى وزيرة الهجرة سها الجندى ثم القى نيافة الانبا انجيلوس كلمة هنأ فيها جميع المصريين باعياد الميلاد ودعا الله ان ينعم علينا بنعمة السلام ، ثم القى معالى القنصل العام كلمة نقل فيها تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى شعب الكنيسة بمناسبة اعياد الميلاد المجيد