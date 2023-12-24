الجنايات تستأنف محاكمة المُتهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع

تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.

وكشف أمر إحالة المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلتا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه وفرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعددن إياها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة تطلب التحريات عن أشهر مزور بالجيزة



أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بالجيزة بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 96 خاتم شعار الجمهورية مقلد 109 أكلاشية منسوب للعديد من الجهات والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.