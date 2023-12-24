مصرع وإصابة 51 مواطنا جراء انفجار مصنع بشرق إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية عن مصرع 12 شخصا مصرعهم وأصيب 39 آخرون جراء انفجار مصنع لمعالجة النيكل في منطقة صناعية بشرق إندونيسيا.

وكشف المتحدث باسم منطقة "مورووالي" الصناعية ديدي كورنيوان، في بيان أورده راديو شبكة تشانيل نيوز آشيا الناطق بالإنجليزية اليوم، الأحد، إن إجمالي عدد الضحايا جراء الحادث، الذي وقع في مصنع تمتلكه شركة "اندونيسيا تشينغشان للاستانلس ستيل" بمجمع "مورووالي" الصناعي الواقع في محافظة "سولاوسي الوسطى"، بلغ 51 شخصا .

وأضاف البيان، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن الـ12 قتيلا هم 7 مواطنين إندونيسيين و5 أجانب دون تحديد جنسياتهم؛ مشيرا إلى أن الـ39 مصابا، الذين يتلقون حاليا الرعاية الطبية، تتفاوت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة .

وأظهر تحقيق أولي في الحادث أن الانفجار وقع خلال أعمال صيانة في أحد الأفران حيث اشتعل سائل قابل للاشتعال، وتسبب الانفجار الذي تبعه في انفجار اسطوانات أوكسجين قريبة أيضا. فيما أشار البيان إلى أنه تمت السيطرة بنجاح على الحريق صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تعد غنية بإنتاج معدن النيكل الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والاستانلس ستيل.