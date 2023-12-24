الصحة تكشف مواعيد تطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد “B” (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التطعيم ضد التهاب الكبد “B” يجري في أول 24 ساعة من ولادة الطفل، ثم في عمر شهرين، وبعد ذلك في عمر 4 أشهر، ثم في عمر 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن التطعيم ضد التهاب الكبد “B” يعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل التهاب الكبد “B”، وسرطان الكبد، وأمراض القلب.

ونصح أولياء الأمور بضرورة التأكد من إعطاء أطفالهم التطعيمات في وقتها، وذلك لحمايتهم من أي مشاكل أو أمراض مستقبلية قد تصيبهم.

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور، بشأن مواعيد تطعيمات التهاب الكبد “B” للأطفال، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بتطعيم التهاب الكبد B متوفرة في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن جرعة التطعيم ضد التهاب الكبد B تكون 0.5 سم، وطريقة التطعيم تكون بالحقن في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن.

تحذير منه المكملات الغذائية على الكبد

يمكن أن يؤدي استخدام المكملات الغذائية إلى عواقب وخيمة على الجسم، لما لها من تأثير ضار على الكبد.

قال طبيب الكبد سيرجي فيالوف :"يبدأ الشخص بتناول مكملات الكبد لسبب ما، ولكن لأنه يعلم أن هناك خطأ ما في ذلك، وبينما يشرب المكملات الغذائية عديمة الفائدة، فإنه يضيع الوقت، والوقت من تطور المشكلة الأكبر والأكثر شيوعًا مرض الكبد الدهني إلى التنكس الدهني الشديد والتليف هو حوالي ثلاث سنوات".

في المجموع، أشار الطبيب، في غضون خمس إلى ست سنوات، من الممكن أن تصاب بتليف الكبد بسبب حقيقة أن الشخص يتناول المكملات الغذائية بدلاً من العلاج الطبيعي.

وبحسب فيالوف فإن المكملات الغذائية تشكل خطورة على الجسم من الكولاجين والشاي العشبي والأعشاب ونبتة سانت جون ومستحضرات أوميغا 3 وفي الأخير، يلاحظ المتخصص، لا يوجد عمليًا أي أحماض دهنية غير مشبعة موعودة، ولكن فقط مشبعة.

وأوضح فيالوف: "في كثير من الأحيان نأكل الدهون ونجعل الكبد أسوأ".