الأحد 24 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إرشادات مهمة لتقوية الجهاز المناعي خلال الشتاء

أمراض الشتاء
أمراض الشتاء

مع دخول فصل الشتاء كل عام، يتعرض العديد من الأشخاص لكثير من الأمراض نتيجة إنتشار الفيروسات وإنخفاض درجات الحرارة والتي تتسبب في ضعف الجهاز المناعي.

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ولعل أبرز الأمراض المنتشرة خلال فصل الشتاء هي نزلات البرد والانفلونزا، ألم المفاصل، التهاب الحلق، الحساسية، جفاف الجلد، زيادة الوزن، الاكتئاب، وغيرها.

وغالبًا ما يحدث الالتهاب الرئوي بسبب عدوى بكتيرية، ويسد هذا المرض الحويصلات الهوائية والتي هي عبارة عن أكياس هوائية صغيرة في الرئتين ويملأها بالسوائل، ويمكن أن يحدث هذا المرض بين الشباب، وأيضًا كبار السن.

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من تجنب العدوى بالأمراض، لذلك يجب الحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال ما يلي:

الإقلاع عن التدخين

الابتعاد عن القلق والتوتر

الإهتمام بالنظافة الشخضية

ممارسة الرياضة بإنتظام

الحقاظ على الجهاز التنفسي

تناول الخضراوات والفاكهة

تناول الاطعمة التي تحتوي على فيتامين سي

شرب الماء بإنتظام 

تناول الحبوب الكاملة

التعرض لأشعة الشمس يوميًا للحماية من نقص فيتامين د، وتعزيز الصحة النفسية.

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