عاجل.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة إنخفاض في درجات الحرارة نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم بانخفاض الحرارة مع سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت، الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

وتابعت، هناك بعض الظواهر الجوية التي تضرب البلاد منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 20 الصغرى 14

بنهــــا العظمى 20 الصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 20 الصغرى 13

المنصورة العظمى 20 الصغرى 13

الزقازيق العظمى 20 الصغرى 13

شبين الكوم العظمى 20 الصغرى 13

طنطا العظمى 20 الصغرى 12

الإسماعيلية العظمى 21 الصغرى 13

السويس العظمى 22 الصغرى 13

العريش العظمى 20 الصغرى 12