معهد التخطيط ينظم صالونًا ثقافيًا للحديث عن الحروب والديون والعملة الصعبة

ينظم معهد التخطيط القومي برئاسة أ.د أشرف العربي، حلقة من حلقات الصالون الثقافي للمعهد والمحاضرة العامة السابعة للموسم الثقافي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية لعام 2023.

ويستضيف المعهد خلالها الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، وذلك للحديث عن: الحروب والديون والعملة الصعبة.

يأتى ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة من الأساتذة والخبراء وأعضاء الهيئة العلمية بالمعهد، وذلك يوم الأربعاء المقبل بمقر معهد التخطيط القومي.