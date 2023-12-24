رئيس الإدارة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد لحان امتحانات الفصل الدراسى الأول

لليوم الثانى على التوالى تواصل المنطقة الازهرية بالاسكندرية امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2023/2024، اليوم السبت، وسط إجراءات تنظيمية مشددة .

وقال الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، التي انطلقت امس السبت

وتفقد «أبوخزيمة»، يرافقه أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعدد من مديري المراحل، مقر الكنترول الداخلي وتشكيله وتجهيزاته، ومقار اللجان وتوزيع أرقام الجلوس بها وإعداد القوائم، بالإضافة إلى متابعة عوامل الأمن والسلامة والنظافة العامة للمعاهد.

كما تفقد معهدي همام عبدالجواد الابتدائي، وفتيات همام عبدالجواد الإعدادي، ومعاهد فتيات مكة المكرمة الإعدادي الثانوي، وبنين المدينة المنورة الإعدادي الثانوي، وبنين فاطمة الزهراء الإعدادي، والشهيد وليد الابتدائي، ومعهدي بنين جمال زين الدين الإعدادي وجمال زين الدين الابتدائي النموذجيين، ومعهدي فتيات محرم الاعدادى محرم الابتدائي النموذجيين.

وشملت جولة الوكيل الثقافي للمنطقة، معهد بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي، ومعهدي فتيات السيوف الإعدادي الثانوي وبنين الإمام الحسين الإعدادي، ومعهد الراشدين الابتدائي.

وفى سياق متصل، كرم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معلمي التربية الفنية بإدارة غرب التعليمية، وذلك مع نهاية ورشة العمل المنفذة بالمعهد في الفترة من 14/12/2023 حتى 21/12/2023، تحت إشراف شيماء عوض، موجه غرب، والأستاذ أحمد بكري، موجه عام التربية الفنية.