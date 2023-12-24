الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حوالي 50%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 20 الصغرى 14.

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 19 الصغرى 12.

درجة الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 19 الصغرى 12.

درجة الحرارة في بنهــــا العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في دمنهور العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في وادى النطرون العظمى 21 الصغرى 12.

درجة الحرارة في كفر الشيخ العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في المنصورة العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في الزقازيق العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في شبين الكوم العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في طنطا العظمى 20 الصغرى 12.

درجة الحرارة في دمياط العظمى 22 الصغرى 14.

درجة الحرارة في بورسعيد العظمى 22 الصغرى 15.

درجة الحرارة في الإسماعيلية العظمى 21 الصغرى 13.

درجة الحرارة في السويس العظمى 22 الصغرى 13.

درجة الحرارة في العريش العظمى 20 الصغرى 12.

درجة الحرارة في رفح العظمى 21 الصغرى 11.

درجة الحرارة في رأس سدر العظمى 23 الصغرى 13.

درجة الحرارة في نخل العظمى 20 الصغرى 04.

درجة الحرارة في سانت كاترين العظمى 15 الصغرى 02.

درجة الحرارة في الطور العظمى 24 الصغرى 14.

درجة الحرارة في طابا العظمى 20 الصغرى 14.

درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 16.

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 21 الصغرى 13.

درجة الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في مطروح العظمى 21 الصغرى 12.

درجة الحرارة في السلوم العظمى 21 الصغرى 11.

درجة الحرارة في سيوة العظمى 20 الصغرى 09.

درجة الحرارة في رأس غارب العظمى 24 الصغرى 15.

درجة الحرارة في الغردقة العظمى 24 الصغرى 16.

درجة الحرارة في سفاجا العظمى 25 الصغرى 16.

درجة الحرارة في مرسى علم العظمى 25 الصغرى 17.

درجة الحرارة في الفيوم العظمى 20 الصغرى 09.

درجة الحرارة في بني سويف العظمى 20 الصغرى 09.

درجة الحرارة في المنيا العظمى 20 الصغرى 08.

درجة الحرارة في أسيوط العظمى 20 الصغرى 08.

درجة الحرارة في سوهاج العظمى 21 الصغرى 11.

درجة الحرارة في قنا العظمى 22 الصغرى 12.

درجة الحرارة في الأقصر العظمى 22 الصغرى 13.

درجة الحرارة في أسوان العظمى 23 الصغرى 13.

درجة الحرارة في الوادى الجديد العظمى 22 الصغرى 08.

درجة الحرارة في أبوسمبل العظمى 22 الصغرى 13.

درجة الحرارة في الشلاتين العظمى 25 الصغرى 21.

درجة الحرارة في حلايب العظمى 23 الصغرى 20.

درجة الحرارة في أبو رماد العظمى 25 الصغرى 20.

درجة الحرارة في رأس حدربة العظمى 25 الصغرى 21.